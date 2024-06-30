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Орбан створив нову ультраправу партію в Європарламенті — що відомо

30 червня 2024 15:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Віктор Орбан створив нову партію — що відомо
Віктор Орбан, Гербет Кікль та Андрей Бабіш. Фото: Twitter Віктора Орбана
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан створив нову ультраправу партію в Європарламент. Маніфест нової політсили "Патріоти Європи" було підписано главою Партії свободи Австрії Гербертом Кіклем та експрем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем у неділю, 30 червня.

Про це повідомило Euronews.

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Зазначається, що засновниками нової партії є ультраправа Партія Свободи Кікля, націоналістична партія Орбана "Фідес" та ультраправа партія Бабіша ANO. Видання наголошує: всі партії є антиукраїнськими.

"Сьогодні три політичні партії об’єднали зусилля: найсильніша австрійська партія, найсильніша чеська партія та найсильніша угорська партія. Наша мета — стати найсильнішою правою групою в європейській політиці", — пише Орбан.

Зауважимо, що завтра, 1 липня, Угорщина почне піврічне головування в Раді ЄС. Під час презентації пріоритетів Угорщина заявила, що виступає за розширення Євросоюзу, проте пропонує зосередитись на Балканах.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан висунув ультиматум від Угорщини, де Будапешт затребував від України визнати все Закарпаття "традиційно угорським".

Також нещодавно глава угорського уряду розкритикував західних лідерів за їхнє бажання "перемогти Росію військовим шляхом" та додав, що їхні головні цілі — гроші та влада.

Чехія
Угорщина
Австрія
партії
політики
Віктор Орбан
Європарламент

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