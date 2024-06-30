Віктор Орбан створив нову партію — що відомо

Віктор Орбан, Гербет Кікль та Андрей Бабіш. Фото: Twitter Віктора Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан створив нову ультраправу партію в Європарламент. Маніфест нової політсили "Патріоти Європи" було підписано главою Партії свободи Австрії Гербертом Кіклем та експрем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем у неділю, 30 червня.

Про це повідомило Euronews.

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Зазначається, що засновниками нової партії є ультраправа Партія Свободи Кікля, націоналістична партія Орбана "Фідес" та ультраправа партія Бабіша ANO. Видання наголошує: всі партії є антиукраїнськими.

The political change in Europe has begun! Today we lanched a new political group with @AndrejBabis and Herbert Kickl.



European people want three things: #peace, order and development. All they get from the current Brussels elite is #war, #migration and stagnation.



In this… pic.twitter.com/u3Pd4YaJxy — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 30, 2024

"Сьогодні три політичні партії об’єднали зусилля: найсильніша австрійська партія, найсильніша чеська партія та найсильніша угорська партія. Наша мета — стати найсильнішою правою групою в європейській політиці", — пише Орбан.

Зауважимо, що завтра, 1 липня, Угорщина почне піврічне головування в Раді ЄС. Під час презентації пріоритетів Угорщина заявила, що виступає за розширення Євросоюзу, проте пропонує зосередитись на Балканах.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан висунув ультиматум від Угорщини, де Будапешт затребував від України визнати все Закарпаття "традиційно угорським".

Також нещодавно глава угорського уряду розкритикував західних лідерів за їхнє бажання "перемогти Росію військовим шляхом" та додав, що їхні головні цілі — гроші та влада.