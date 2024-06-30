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Орбан создал новую ультраправую партию в Европарламенте — что известно

30 июня 2024 15:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Виктор Орбан создал новую партию — что известно
Виктор Орбан, Гербет Кикль и Андрей Бабиш. Фото: Twitter Виктора Орбана
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан создал новую ультраправую партию в Европарламенте. Манифест новой политсилы "Патриоты Европы" был подписан главой Партии свободы Австрии Гербертом Киклем и экс-премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в воскресенье, 30 июня.

Об этом сообщило Euronews.

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Учредителями новой партии являются ультраправая Партия Свободы Кикля, националистическая партия Орбана "Фидес" и ультраправая партия Бабиша ANO. Издание отмечает: все партии антиукраинские.

"Сегодня три политических партии объединили усилия: сильнейшая австрийская партия, сильнейшая чешская партия и сильнейшая венгерская партия. Наша цель — стать сильнейшей правой группой в европейской политике", — пишет Орбан.

Заметим, что завтра, 1 июля, Венгрия начнет полугодовое председательство в Совете ЕС. В ходе презентации приоритетов Венгрия заявила, что выступает за расширение Евросоюза, однако предлагает сосредоточиться на Балканах.

Напомним, ранее Виктор Орбан выдвинул ультиматум от Венгрии, где Будапешт потребовал от Украины признать все Закарпатье "традиционно венгерским".

Также недавно глава венгерского правительства подверг критике западных лидеров за их желание "победить Россию военным путем" и добавил, что их главные цели — деньги и власть.

Чехия
Венгрия
Австрия
партии
политики
Виктор Орбан
Европарламент

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