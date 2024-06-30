Виктор Орбан создал новую партию — что известно

Виктор Орбан, Гербет Кикль и Андрей Бабиш. Фото: Twitter Виктора Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан создал новую ультраправую партию в Европарламенте. Манифест новой политсилы "Патриоты Европы" был подписан главой Партии свободы Австрии Гербертом Киклем и экс-премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в воскресенье, 30 июня.

Об этом сообщило Euronews.

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Учредителями новой партии являются ультраправая Партия Свободы Кикля, националистическая партия Орбана "Фидес" и ультраправая партия Бабиша ANO. Издание отмечает: все партии антиукраинские.

Политика изменяет Европу! Все это было завершено в новой политической группе с @AndrejBabis and Herbert Kickl.



European people want three things: #peace , order and development. All they get from the current Brussels elite is #war , #migration and stagnation.



В этом… pic.twitter.com/u3Pd4YaJxy — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 30, 2024

"Сегодня три политических партии объединили усилия: сильнейшая австрийская партия, сильнейшая чешская партия и сильнейшая венгерская партия. Наша цель — стать сильнейшей правой группой в европейской политике", — пишет Орбан.

Заметим, что завтра, 1 июля, Венгрия начнет полугодовое председательство в Совете ЕС. В ходе презентации приоритетов Венгрия заявила, что выступает за расширение Евросоюза, однако предлагает сосредоточиться на Балканах.

Напомним, ранее Виктор Орбан выдвинул ультиматум от Венгрии, где Будапешт потребовал от Украины признать все Закарпатье "традиционно венгерским".

Также недавно глава венгерского правительства подверг критике западных лидеров за их желание "победить Россию военным путем" и добавил, что их главные цели — деньги и власть.