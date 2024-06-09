Західні лідери хочуть перемогти РФ заради грошей та влади, — Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував західних лідерів за їх бажання "перемогти Росію військовим шляхом".Він вважає, що їхні головні цілі — гроші і влада.

Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у інтерв’ю Napi Aktuális Extra пише HirTV у неділю, 9 червня.

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У інтерв'ю Орбан розкритикував лідерів західних країн за їх бажання "перемогти Росію військовим шляхом". Він додав, що війна є результатом людських рішень і не має значення, яких лідерів обере населення.

За словами Орбана, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради грошей та влади і хочуть повернути Європу в 90-ті роки. Він нагадав виборцям, що головне питання нинішніх виборів: війна чи мир.

"Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу", — зазначив проросійський прем'єр міністр.

Також угорський прем'єр заявив, що США зараз просувають ідею надання кредиту Україні на 40 млрд доларів під європейські гарантії.

Нагадаємо, Угорщина — єдина країна Євросоюзу, громадяни якої гинуть на війні в Україні. Йдеться про жителів Закарпатської області — представників угорської національної меншини, які воюють на боці української армії.