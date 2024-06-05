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Орбан заявив, що громадяни Угорщини гинуть на війні в Україні

5 червня 2024 00:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Орбан вважає, що громадяни Угорщини воюють і гинуть в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: John Thys/File Photo/Reuters
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Угорщина — єдина країна Євросоюзу, громадяни якої гинуть на війні в Україні. Йдеться про жителів Закарпатської області — представників угорської національної меншини, які воюють на боці української армії.

Про це у вівторок, 4 червня, в інтерв'ю італійській газеті Il Giornale заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. 

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Під час інтерв'ю глава угорського уряду підкреслив, що оскільки Україна межує з Угорщиною, то війна стосується й Угорщини. 

"В Україні є угорські громадяни угорської меншини, які воюють з українською армією і втрачають життя, ми єдина країна ЄС, громадяни якої втрачають життя в Україні. Війну почала Росія, у цьому немає жодних сумнівів, але ми повинні поставити собі питання, як діяти. Ми перебуваємо на роздоріжжі: або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну", — зазначив угорський прем'єр.

Водночас Віктору Орбану не довподоби рішення союзників, які дозволили Україні завдавати ударів по території РФ західною зброєю. 

"Якщо ми дозволимо Україні завдати удару по Росії зброєю, яку також постачає Італія, це матиме наслідки у вигляді сильної реакції Росії, і ризик втручання НАТО опиниться за один крок", — вважає Орбан.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче створити так звану "коаліцію миру" у переобраному Європейському парламенті. Новий союз, на думку Орбана, має визначитись, як змусити Україну до переговорів із Росією.

Раніше ми повідомляли, що президент Китаю Сі Цзіньпінь зустрічався з угорським лідером Віктором Орбаном. Відомо, що лідери активно обговорювали нарощення економічної та політичної співпраці. 

кордон
Росія
Угорщина
Закарпаття
Віктор Орбан
війна
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