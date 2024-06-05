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Орбан заявил, что граждане Венгрии гибнут на войне в Украине

5 июня 2024 00:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Орбан считает, что граждане Венгрии воюют и гибнут в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: John Thys/File Photo/Reuters
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Венгрия — единственная страна Евросоюза, граждане которой гибнут на войне в Украине. Речь идет о жителях Закарпатской области — представителях венгерского национального меньшинства, которые воюют на стороне украинской армии.

Об этом во вторник, 4 июня, в интервью итальянской газете Il Giornale заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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В интервью глава венгерского правительства подчеркнул, что поскольку Украина граничит с Венгрией, то война касается и Венгрии.

"В Украине есть граждане венгерского меньшинства, которые воюют с украинской армией и гибнут, мы единственная страна ЕС, граждане которой теряют жизнь в Украине. Войну начала Россия, в этом нет никаких сомнений, но мы должны задать себе вопрос, как поступить. Мы находимся на перепутье: или изолировать конфликт и найти дипломатический путь, или углубляться в войну", — отметил венгерский премьер.

В то же время Виктору Орбану не нравится решение союзников, которые позволили Украине наносить удары по территории РФ западным оружием.

"Если мы позволим Украине нанести удар по России оружием, которое также поставляет Италия, это будет иметь последствия в виде сильной реакции России, и риск вмешательства НАТО окажется в одном шаге", — считает Орбан.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет создать так называемую "коалицию мира" в переизбранном Европейском парламенте. Новый союз, по мнению Орбана, должен определиться, как принудить Украину к переговорам с Россией.

Ранее мы сообщали, что президент Китая Си Цзиньпинь встречался с венгерским лидером Виктором Орбаном. Известно, что лидеры активно обсуждали наращивание экономического и политического сотрудничества.

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