Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике западных лидеров за их желание "победить Россию военным путем". Он считает, что их главные цели — деньги и власть.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Napi Aktuális Extra пишет HirTV в воскресенье, 9 июня.

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В интервью Орбан подверг критике лидеров западных стран за их желание "победить Россию военным путем". Он добавил, что война является результатом человеческих решений и не имеет значения, каких лидеров изберет население.

По словам Орбана, западные лидеры стремятся победить Россию ради денег и власти и хотят вернуть Европу в 90-е годы. Он напомнил избирателям, что главный вопрос нынешних выборов – война или мир.

"Вступившие на тропу войны западные лидеры хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые оказывают влияние и власть" , — отметил пророссийский премьер министр.

Также венгерский премьер заявил, что США сейчас продвигают идею предоставления кредита Украине на 40 млрд долларов под европейские гарантии.

Напомним, Венгрия – единственная страна Евросоюза, граждане которой гибнут на войне в Украине. Речь идет о жителях Закарпатской области — представителях венгерского национального меньшинства, которые воюют на стороне украинской армии.