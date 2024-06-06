Участь Угорщини в Саміті миру у Швейцарії у липні

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто. Фото: соцмережі

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що буде присутній на Саміті миру у Швейцарії. Як відомо, конференція відбудеться 15-16 червня.

Про це Сіярто заявив у коментарі російським ЗМІ.

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Угорщина буде на Саміті миру

За словами Сійярто, він очолить угорську делегацію на конференції у Швейцарії.

"Мирні переговори щодо України мають розпочатися зараз, якщо конфлікт продовжиться, це може призвести до ескалації", — сказав голова МЗС країни.

Як відомо, сьогодні угорський політик прилетів до Санкт-Петербурга, де заявив про плани країни продовжувати покупку російських енергорусурсів і водночас закликав до мирних переговорів.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його громадяни гинуть на війні в Україні. Йдеться про мешканців Закарпаття, які ж представниками угорської національної меншини.

Також він хоче створити так звану "коаліцію миру" у переобраному Європейському парламенті. Новий союз, на думку Орбана, має визначитись, як змусити Україну до переговорів із Росією.