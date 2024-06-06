Участие Венгрии в Саммите мира в Швейцарии в июле

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: соцсети

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии. Конференция состоится 15-16 июня.

Об этом Сийярто заявил в комментарии российским СМИ.

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Венгрия будет на Саммите мира

По словам Сийярто, он возглавит венгерскую делегацию на конференции в Швейцарии.

"Мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это может привести к эскалации", — сказал глава МИД страны.

Как известно, сегодня венгерский политик прилетел в Санкт-Петербург, где заявил о планах страны продолжать покупку российских энергорусурсов и призвал к мирным переговорам.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его граждане гибнут на войне в Украине. Речь идет о жителях Закарпатья, которые же являются представителями венгерского национального меньшинства.

Также он хочет создать так называемую "коалицию мира" в переизбранном Европейском парламенте. Новый союз, по мнению Орбана, должен определиться, как принудить Украину к переговорам с Россией.