Участие Венгрии в Саммите мира в Швейцарии в июле

Саммит мира в Швейцарии — Венгрия определилась, будет ли участвовать
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии. Конференция состоится 15-16 июня.
Об этом Сийярто заявил в комментарии российским СМИ.
Венгрия будет на Саммите мира
По словам Сийярто, он возглавит венгерскую делегацию на конференции в Швейцарии.
"Мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это может привести к эскалации", — сказал глава МИД страны.
Как известно, сегодня венгерский политик прилетел в Санкт-Петербург, где заявил о планах страны продолжать покупку российских энергорусурсов и призвал к мирным переговорам.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его граждане гибнут на войне в Украине. Речь идет о жителях Закарпатья, которые же являются представителями венгерского национального меньшинства.
Также он хочет создать так называемую "коалицию мира" в переизбранном Европейском парламенте. Новый союз, по мнению Орбана, должен определиться, как принудить Украину к переговорам с Россией.
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