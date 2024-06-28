Військова допомога для України — Угорщина вважає, що гроші потрібно спрямовувати на інші цілі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розмовляє з Президентом України Володимиром Зеленським. Фото: Віктор Орбан, Twitter

Угорщина під час свого головування в Раді ЄС з 1 липня планує активізувати переговори з Україною, але не має наміру надавати їй військову допомогу через Європейський фонд миру. Радник прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан заявив, що кошти Європейського фонду миру повинні спрямовуватися на інші цілі, а не на підтримку України.

Про це повідомило Суспільне у п'ятницю, 28 червня.

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Радник прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан зазначив, що Угорщина підтримує фінансування Європейського фонду миру, але вважає, що гроші потрібно спрямовувати на інші цілі, а не на підтримку України.

"У питанні Європейського фонду миру… ми не хочемо брати участь у військовій підтримці України. Тому що це угорська позиція протягом тривалого часу. Ми намагаємося домовитися з нашими європейськими партнерами, щоб вони хотіли долучитися. Але водночас ми самі не хочемо бути залученими", — зазначив Орбан.

Він підкреслив, що Угорщина підтримує фінансування Європейського фонду миру, але хоче, щоб гроші були спрямовані на інші напрями, а не на підтримку України.

"Переговори тривають, і це є причиною дискусії про те, як зробити так, щоб Угорщина могла сказати, що наші ресурси не є частиною Європейського мирного фонду, спрямованого на Україну, а йдуть на два інші напрями. Тому я б розглядав це як технічну перешкоду. Ми повинні переконатися, що наші європейські партнери хочуть надсилати свої гроші в Європейський мирний фонд, в Україну, а ми не хочемо цього робити, і це має бути зроблено належним чином", — додав радник Орбана.

Радник не розкрив деталей розмови між Президентом України Володимиром Зеленським та Віктором Орбаном під час круглого столу в Єврораді, але зазначив, що діалог між країнами посилиться.

"З 1 липня ми перебираємо президентство в Європейській Раді. Тому це вимагає більше дипломатичних зусиль з угорської сторони, хоча в нас складні й різні погляди з Україною, але це не означає, що нам не потрібно спілкуватися в цій ситуації. Я очікую більш частого і більш регулярного спілкування між двома лідерами", — підсумував радник прем'єра Угорщини.

Нагадаємо, Угорщина знову перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до Європейського Союзу. Цього разу прем’єр-міністр Віктор Орбан висунув 11 вимог для України.

Також миписали, що глава угорського уряду розкритикував західних лідерів за їхнє бажання "перемогти Росію військовим шляхом" та додав, що їхні головні цілі — гроші та влада.