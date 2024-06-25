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ДТП у Німеччині за участю Орбана — загинув поліцейський

25 червня 2024 01:13
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Кортеж Орбана потрапив у Німеччині в ДТП — загинув поліцейський
Місце ДТП у Штутгарті. Фото: 7aktuell.de/Andreas Werner
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У німецькому місті Штутгарт сталася аварія під час супроводу кортежу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Загинув німецький поліцейський, ще один — важко поранений. 

Про у понеділок, 24 червня, повідомило видання Bild

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Винуватиця ДТП — 69-річна жінка, яка була за кермом. Вона не помітила обмеження на дорозі, встановлені для проїзду кортежу Орбана, і врізалася в мотоцикл поліцейського, який їхав у колоні супроводу угорського прем'єра. 

Внаслідок аварії обидва офіцери отримали важкі травми. Один з чоловіків невдовзі помер у лікарні.

"Ми глибоко шоковані нещасним випадком наших колег. Трагічні обставини смерті нашого шановного колеги залишили нас безмовними та вразили всю поліцію Штутгарта до глибини душі", — сказав начальник поліції Маркус Айзенбраун.

Віктор Орбан приїжджав до Німеччини на футбол. 23 червня у Штутгарті грали збірні Угорщини та Шотландії. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не братиме участь в українській місії НАТО. Свою відмову у Будапешті пояснюють, що участь у ній добровільна. 

Раніше ми повідомляли, що угорська політфракція "Фідес", яку очолює прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, вперше за 20 років зазнала фіаско на виборах до Європарламенту.

ДТП
Німеччина
футбол
Угорщина
Віктор Орбан

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