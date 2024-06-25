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ДТП в Германии с участием Орбана —погиб полицейский

25 июня 2024 01:13
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Кортеж Орбана попал в Германии в ДТП - погиб полицейский
Место ДТП в Штутгарте. Фото: 7aktuell.de/Andreas Werner
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В немецком городе Штутгарт произошла авария во время движения кортежа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Погиб немецкий полицейский, еще один тяжело ранен.

Об этом в понедельник, 24 июня, сообщило издание Bild.

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Виновница ДТП — 69-летняя женщина, которая была за рулем. Она не заметила ограничения на дороге, установленные для проезда кортежа Орбана, и врезалась в мотоцикл полицейского, ехавшего в колонне сопровождения венгерского премьера.

В результате аварии два офицера получили тяжелые травмы. Один из мужчин вскоре скончался в больнице.

"Мы глубоко шокированы несчастным случаем наших коллег. Трагические обстоятельства смерти нашего уважаемого коллеги оставили нас безмолвными и поразили всю полицию Штутгарта до глубины души", — сказал начальник полиции Маркус Айзенбраун.

Виктор Орбан приезжал в Германию на футбол. 23 июня в Штутгарте играли сборные Венгрии и Шотландии.

Напомним, премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет участвовать в украинской миссии НАТО

Ранее мы сообщали, что венгерская политфракция "Фидес", которую возглавляет премьер-министр страны Виктор Орбан, впервые за 20 лет потерпела фиаско на выборах в Европарламент.

ДТП
Германия
футбол
Венгрия
Виктор Орбан

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