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Участь Угорщини в українській місії НАТО — Орбан прокоментував наміри країни

21 червня 2024 16:35
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Ілля Рябінін
редактор
Місія НАТО в Україні — чи братиме участь Угорщина
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Угорщина не братиме участь в українській місії НАТО. Свою відмову у Будапешті пояснюють, що участь у ній добровільна, тому Угорщина не потребує спеціальних гарантій. 

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє угорська газета Portfoilio.

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Угорщина не братиме участь у місії НАТО в Україні

Орбан заявив, що президент РФ Володимир Путін напав на Україну, порушивши міжнародне право, і Захід бачить у цьому можливість послабити Росію.

Глава угорського уряду переконаний, що Росію можна перемогти сотнями тисяч життів, але питання в тому, чи увійде Україна до НАТО. 

"Захід хоче перемогти, але я думаю, що це безнадійно. Навіть якщо це вдасться, ціна буде настільки висока, що воно того не варте. Сотні тисяч українців і росіян загинули, майже мільйон дітей залишилися без батьків. Ціле покоління опиниться в безвихідній ситуації", — додав політик.

Газета пише, що НАТО не готується до військової місії в Україні, аби вступити у війну з Росією, але Альянс сприятиме співпраці між країнами-членами в координації підтримки та навчання для України.

Нагадаємо за підсумками зустрічі Віктора Орбана та генсека НАТО Єнса Столтенберга, Угорщина пообіцяла не блокувати рішення НАТО про допомогу Україні, проте не буде в ньому брати участь.

Також нещодавно глава угорського уряду розкритикував західних лідерів за їхнє бажання "перемогти Росію військовим шляхом" та додав, що їхні головні цілі — гроші та влада.

НАТО
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
війна в Україні

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