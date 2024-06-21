Місія НАТО в Україні — чи братиме участь Угорщина

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus

Угорщина не братиме участь в українській місії НАТО. Свою відмову у Будапешті пояснюють, що участь у ній добровільна, тому Угорщина не потребує спеціальних гарантій.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє угорська газета Portfoilio.

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Орбан заявив, що президент РФ Володимир Путін напав на Україну, порушивши міжнародне право, і Захід бачить у цьому можливість послабити Росію.

Глава угорського уряду переконаний, що Росію можна перемогти сотнями тисяч життів, але питання в тому, чи увійде Україна до НАТО.

"Захід хоче перемогти, але я думаю, що це безнадійно. Навіть якщо це вдасться, ціна буде настільки висока, що воно того не варте. Сотні тисяч українців і росіян загинули, майже мільйон дітей залишилися без батьків. Ціле покоління опиниться в безвихідній ситуації", — додав політик.

Газета пише, що НАТО не готується до військової місії в Україні, аби вступити у війну з Росією, але Альянс сприятиме співпраці між країнами-членами в координації підтримки та навчання для України.

Нагадаємо за підсумками зустрічі Віктора Орбана та генсека НАТО Єнса Столтенберга, Угорщина пообіцяла не блокувати рішення НАТО про допомогу Україні, проте не буде в ньому брати участь.

Також нещодавно глава угорського уряду розкритикував західних лідерів за їхнє бажання "перемогти Росію військовим шляхом" та додав, що їхні головні цілі — гроші та влада.