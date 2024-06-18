Угорщина визнає прострочені паспорти українців

Українські біженці в Угорщині. Фото ілюстративне: Open Democracy

В Угорщині уряд видав указ, за яким громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом. Таке правило діятиме, поки в Угорщині триває надзвичайний стан, а також протягом пів року після його завершення.

Про це говориться у відповідному указі угорського уряду.

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Угорський уряд 14 червня видав указ про врегулювання дійсності закордонних паспортів громадян України. Згідно з ним Угорщина визнає, що посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час запровадженого в Угорщині надзвичайного стану.

Таким чином при оформленні посвідки на проживання закордонний паспорт громадянина України, який втратив дійсність, вважається чинним і посвідку на проживання може бути видано. Це може статися і протягом шести місяців після припинення надзвичайного стану в Угорщині.

Варто зазначити, що ця норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина пообіцяла не блокувати рішення НАТО про допомогу Україні. Однак країна не братиме участь у цій допомозі і не долучатиметься до підтримки України у війні проти Росії.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок пропустить саміт східного флангу НАТО. Він не буде на зібранні через розбіжності щодо допомоги України.