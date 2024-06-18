Венгрия признает просроченные паспорта украинцев

Украинские беженцы в Венгрии Фото иллюстративное: Open Democracy

В Венгрии правительство издало указ, по которому граждане Украины смогут получить вид на жительство даже с просроченным паспортом. Такое правило будет действовать, пока в Венгрии продолжается чрезвычайное положение, а также полгода после его завершения.

Об этом говорится в соответствующем указе венгерского правительства.

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Вид на жительство для украинцев

Венгерское правительство 14 июня издало указ об урегулировании действительности загранпаспортов граждан Украины. Согласно ему Венгрия признает, что удостоверение личности за границей считается действительным во время введенного в Венгрии чрезвычайного положения.

Таким образом, при оформлении вида на жительство загранпаспорт гражданина Украины, потерявшего действительность, считается действующим и вид на жительство может быть выдан. Это может произойти и в течение шести месяцев после прекращения чрезвычайного положения в Венгрии.

Следует отметить, что данная норма не распространяется на процедуры получения гражданства Венгрии.

Ранее сообщалось, что Венгрия пообещала не блокировать решение НАТО о помощи Украине. Однако страна не будет участвовать в этой помощи и не будет принимать участие в поддержке Украины в войне против России.

Президент Венгрии Тамаш Шуек пропустит саммит восточного фланга НАТО. Его не будет на собрании из-за разногласий по поводу помощи Украины.