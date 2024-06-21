Миссия НАТО в Украине — примет ли участие Венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus

Венгрия не будет участвовать в украинской миссии НАТО. Свой отказ в Будапеште объясняют, что участие в нем добровольно, поэтому Венгрия не требует специальных гарантий.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает венгерская газета Portfoilio.

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Орбан заявил, что президент РФ Владимир Путин напал на Украину, нарушив международное право, и Запад видит возможность ослабить Россию.

Глава венгерского правительства убежден, что Россию можно победить сотнями тысяч жизней, но вопрос в том, войдет ли Украина в НАТО.

"Мероприятие хочет победить, но я думаю, что это безнадежно. Даже если это удастся, цена будет настолько высока, что оно того не стоит. Сотни тысяч украинцев и россиян погибли, почти миллион детей остались без родителей или не могут работать. Целое поколение окажется в безвыходной ситуации", — добавил политик.

Газета пишет, что НАТО не готовится к военной миссии в Украине, чтобы вступить в войну с Россией, но Альянс будет содействовать сотрудничеству между странами-членами в координации поддержки и обучения для Украины.

Напомним, по итогам встречи Виктора Орбана и генсека НАТО Йенса Столтенберга, Венгрия пообещала не блокировать решение НАТО о помощи Украине, однако не будет в нем участвовать.

Также недавно глава венгерского правительства подверг критике западных лидеров за их желание "победить Россию военным путем" и добавил, что их главные цели — деньги и власть.