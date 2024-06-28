Венгрия считает, что деньги нужно направлять на другие цели

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разговаривает с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: Виктор Орбан, Twitter

Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС с 1 июля планирует активизировать переговоры с Украиной, но не намерена оказывать ей военную помощь через Европейский фонд мира. Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что средства Европейского фонда мира должны быть направлены на другие цели, а не на поддержку Украины.

Об этом сообщило Суспільне в пятницу, 28 июня.

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Советник премьер-министра Венгрии Орбан отметил, что Венгрия поддерживает финансирование Европейского фонда мира, но считает, что деньги нужно направлять на другие цели, а не на поддержку Украины.

"В вопросе Европейского фонда мира… мы не хотим участвовать в военной поддержке Украины. Потому что это венгерская позиция в течение длительного времени. Мы пытаемся договориться с нашими европейскими партнерами, чтобы они хотели присоединиться. Но в то же время мы сами не хотим быть вовлеченными" , — отметил Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает финансирование Европейского фонда мира, но хочет, чтобы деньги были направлены на другие направления, а не на поддержку Украины.

"Переговоры продолжаются, и это причина дискуссии о том, как сделать так, чтобы Венгрия могла сказать, что наши ресурсы не являются частью Европейского мирного фонда, направленного на Украину, а идут на два других направления. Поэтому я бы рассматривал это как техническое препятствие. . Мы должны убедиться, что наши европейские партнеры хотят присылать свои деньги в Европейский мирный фонд, в Украину, а мы не хотим этого делать, и это должно быть сделано должным образом" , — добавил советник Орбана.

Советник не раскрыл детали разговора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном во время круглого стола в Евросовете, но отметил, что диалог между странами усилится.

"С 1 июля мы перебираем президентство в Европейском Совете. Поэтому это требует больше дипломатических усилий с венгерской стороны, хотя у нас сложные и разные взгляды с Украиной, но это не значит, что нам не нужно общаться в этой ситуации. Я ожидаю более частого и более регулярного общения между двумя лидерами" , — подытожил советник премьера Венгрии.

Напомним, Венгрия снова пересекла красные линии в шантаже Украины по пути в Европейский Союз. В этот раз премьер-министр Виктор Орбан выдвинул 11 требований для Украины.

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