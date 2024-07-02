Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Золтан Фишер

Во вторник, 2 июля, в ходе визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение огня ускорит темп переговоров с Россией.

Об этом венгерский премьер заявил во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

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Орбан подчеркнул, что попросил Зеленского подумать о том, можно ли "сделать перерыв" и прекратить огонь.

"Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина Президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину Президенту, что эти инициативы требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены и я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти другим путем. Сделать перерыв. Прервать огонь и затем начать переговоры"", — сказал он.

Ранее мы сообщали, что премьер Венгрии Виктор Орбан впервые прибыл в Украину с начала полномасштабного вторжения . Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что планы поездки Орбана в Украину сложились после длительных переговоров по правам венгерского меньшинства Украины.