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После визита в Киев Орбан прибыл в Москву

5 июля 2024 12:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Орбан прибыл с визитом в Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. Ожидается, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваси в пятницу, 5 июля, передает 444.hu.

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По словам Хаваси, Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии". Он проведет встречу с диктатором РФ Путиным.

РосСМИ сообщили, что борт из Венгрии приземлился в аэропорту "Внуково".

Путь самолета, которым летел Виктор Орбан в Москву
Путь самолета, которым летел Орбан. Фото: росСМИ 

Напомним, 2 июля с неожиданным визитом в Киев прибыл венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Это была его первая поездка в Украину за последние 12 лет. На своей официальной странице в Facebook политик отметил, что в Киев его привела цель венгерского председательства, то есть содействие решению вызовов, которые стоят перед Европейским Союзом.

В ходе своего визита он заявил, что прекращение огня ускорит темп переговоров с Россией. Украина отклонила предложение Орбана. В ОП подчеркнули, что это не первый случай, когда другая страна пытается заставить Украину принять такой формат мирного процесса.

Также в Киеве Орбан отметил, что будет помогать Украине и сказал, что Будапешт очень ценит украинцев.

россия владимир путин россияне Венгрия Виктор Орбан

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