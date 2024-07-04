Прем'єр Угорщини Орбан відвідає Москву — деталі від журналіста

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перебував у Києві з візитом. Після цього він вирішив поїхати до Москви.

Про це повідомив журналіст Саболч Паньї у соцмережі X, посилаючись на європейських чиновників, у четвер, 4 липня.

Читайте також:

Візит Орбана до Росії

Паньї зазначив, що до Москви також прибуде міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. За словами журналіста, він є "приятелем" очільника російського МЗС Сергія Лаврова.

"Завтра Віктор Орбан, як очікується, поїде до Москви. Лише через кілька днів після того, як він здійснив несподіваний візит до Києва у вівторок, повідомили мені кілька західних і центрально- та східноєвропейських чиновників", — йдеться у повідомленні.

Допис журналіста. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 липня з неочікуваним візитом до Києва прибув угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан. Це була його перша поїздка до України за останні 12 років. На своїй офіційній сторінці у Facebook політик відмітив, що до Києва його привела мета угорського головування, тобто сприяння вирішенню викликів, які стоять перед Європейським Союзом.

Також під час візиту Орбан зазначив, що буде допомагати Україні, і сказав, що Будапешт дуже цінує українців.