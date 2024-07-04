Премьер Венгрии Орбан посетит Москву — детали от журналиста

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находился в Киеве с визитом. После этого он решил поехать в Москву.

Об этом сообщил журналист Саболч Паньи в соцсети X, ссылаясь на европейских чиновников, в четверг, 4 июля.

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Паньи отметил, что в Москву также прибудет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По словам журналиста, он является "приятелем" главой российского МИД Сергея Лаврова.

"Завтра Виктор Орбан, как ожидается, поедет в Москву. Всего через несколько дней после того, как он совершил неожиданный визит в Киев во вторник, сообщили мне несколько западных и центрально- и восточноевропейских чиновников", — говорится в сообщении.

Пост журналиста. Фото: скриншот

Напомним, 2 июля с неожиданным визитом в Киев прибыл венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Это была его первая поездка в Украину за последние 12 лет. На своей официальной странице в Facebook политик отметил, что в Киев его привела цель венгерского председательства, то есть содействие решению вызовов, которые стоят перед Европейским Союзом.

Также во время визита Орбан отметил, что будет помогать Украине и сказал, что Будапешт очень ценит украинцев.