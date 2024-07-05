Прем'єр Чехії Фіала засудив візит Орбана до Москви

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала відреагував на візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви у п'ятницю, 5 липня. Він наголосив, що його країна на боці України.

Про це Петр Фіала написав у соцмережі X.

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"Віктор Орбан не представляє наші інтереси чи інтереси ЄС у Москві. Він також не має мандату вести переговори від нашого імені", — зазначив Фіала.

Він додав, що позиція Чехії чітка: Путін — агресор, а країна на боці України.

Допис прем'єра Чехії. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 липня Віктор Орбан прибув з візитом до Москви. Очікується, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

А 2 липня Орбан з неочікуваним візитом прибув до Києва. Це була його перша поїздка до України за останні 12 років. На своїй офіційній сторінці у Facebook політик відмітив, що до Києва його привела мета угорського головування, тобто сприяння вирішенню викликів, які стоять перед Європейським Союзом.

Під час свого візиту він заявив, що припинення вогню прискорить темп переговорів з Росією. Україна відхилила пропозицію Орбана. В ОП підкреслили, що це не перший випадок, коли інша країна намагається змусити Україну прийняти такий формат мирного процесу.

Також у Києві Орбан зазначив, що буде допомагати Україні і сказав, що Будапешт дуже цінує українців.