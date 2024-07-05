Премьер Чехии Фиала осудил визит Орбана в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отреагировал на визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву в пятницу, 5 июля. Он подчеркнул, что его страна на стороне Украины.

Об этом Петр Фиала написал в соцсети X.

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Визит Орбана в Москву

"Виктор Орбан не представляет наши интересы или интересы ЕС в Москве. Он также не имеет мандата вести переговоры от нашего имени", — отметил Фиала.

Он добавил, что позиция Чехии четкая: Путин — агрессор, а страна на стороне Украины.

Пост премьера Чехии. Фото: скриншот

Напомним, 5 июля Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. Ожидается, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

А 2 июля Орбан с неожиданным визитом прибыл в Киев. Это была его первая поездка в Украину за последние 12 лет. На своей официальной странице в Facebook политик отметил, что в Киев его привела цель венгерского председательства, то есть содействие решению вызовов, которые стоят перед Европейским Союзом.

В ходе своего визита он заявил, что прекращение огня ускорит темп переговоров с Россией. Украина отклонила предложение Орбана. В ОП подчеркнули, что это не первый случай, когда другая страна пытается вынудить Украину принять такой формат мирного процесса.

Также в Киеве Орбан отметил, что будет помогать Украине, и сказал, что Будапешт очень ценит украинцев.