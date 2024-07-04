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Поїздка Орбана до Москви — у Єврораді відреагували на намір угорського прем'єра

4 липня 2024 23:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мішель наголосив, що Угорщина не має мандату на поїздку Орбана до Москви
Голова Євроради Шарль Мішель. Фото: ABC
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан днями відвідав Київ. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що лідер угорського уряду далі планує поїхати до Москви.

На це відреагував голова Європейської Ради Шарль Мішель в X у четвер, 4 липня.

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Зазначимо, що з 1 липня Угорщина розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу.

"Головуюча в ЄС країна не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС", — зауважив Мішель.

Він наголосив, що Єврорада має чітку позицію: Росія — агресор, Україна — жертва. Тому жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України.

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Скриншот допису Мішеля

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва заявив, що його країна буде допомагати Україні.

Також він закликав Україну до припинення вогню, бо це "прискорить темп переговорів з Росією".

Європейський союз Шарль Мішель Москва Віктор Орбан війна в Україні

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