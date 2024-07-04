Мішель наголосив, що Угорщина не має мандату на поїздку Орбана до Москви

Голова Євроради Шарль Мішель. Фото: ABC

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан днями відвідав Київ. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що лідер угорського уряду далі планує поїхати до Москви.

На це відреагував голова Європейської Ради Шарль Мішель в X у четвер, 4 липня.

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Зазначимо, що з 1 липня Угорщина розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу.

"Головуюча в ЄС країна не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС", — зауважив Мішель.

Він наголосив, що Єврорада має чітку позицію: Росія — агресор, Україна — жертва. Тому жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України.

Скриншот допису Мішеля

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва заявив, що його країна буде допомагати Україні.

Також він закликав Україну до припинення вогню, бо це "прискорить темп переговорів з Росією".