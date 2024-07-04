Мишель подчеркнул, что Венгрия не имеет мандата на поездку Орбана в Москву

Глава Евросовета Шарль Мишель. Фото: ABC

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях посетил Киев. Позже в СМИ появилась информация, что лидер венгерского правительства дальше планирует поехать в Москву.

На это отреагировал глава Европейского Совета Шарль Мишель в X в четверг, 4 июля.

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С 1 июля Венгрия начала свое полугодовое председательство в Совете Европейского Союза.

"Председательствующая в ЕС страна не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС", — отметил Мишель.

Он подчеркнул, что у Евросовета четкая позиция: Россия — агрессор, Украина — жертва. Поэтому никакие дискуссии об Украине не могут проходить без Украины.

Скриншот поста Мишеля

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев заявил, что его страна будет помогать Украине.

Также он призвал Украину к прекращению огня, потому что это "ускорит темп переговоров с Россией".