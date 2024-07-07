"Мирные встречи" Орбана — Сийярто анонсировал новую программу Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Facebook Петера Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал новые "мирные шаги" в отношении Украины на следующей неделе. Также он добавил, что критика не смущает Будапешт.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook в воскресенье, 7 июля.

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В своем сообщении Сийярто официально объявил о первой неделе венгерского председательства в ЕС.

"Все могут быть уверены в том, что следующие шесть месяцев будут миссией мира, чтобы наконец обеспечить мир в нашем регионе. И наши друзья из Украины тоже будут иметь его", — сказал политик.

Однако впоследствии на странице главы МИД Венгрии появилось видео, где он заявил, что на этой неделе в Европе вроде бы было много провоенных политиков, которые "критиковали" премьер-министра Виктора Орбана за встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Такие нападки нас не сдерживают и не смущают. Миссия мира продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, поддерживающих войну, пристегните ремни и следите за обновлениями на следующей неделе", — порекомендовал Сийярто.

Визит Орбана в Москву — что известно

Как известно, 5 июля венгерский премьер прибыл в Москву, "чтобы выслушать обе стороны конфликта", о чем заявили в Financial Times. Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваси.

В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил Орбана в том, что благодаря его политике Венгрия играет на стороне России. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ни одно умиротворение Владимира Путина и никакие уступки не сработают.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо похвалил своего венгерского товарища-коллегу за его недавние визиты в Киев и Москву и заявил, что был бы рад оказаться рядом, если бы не проблемы со здоровьем.