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Візит Орбана до Москви — голова Єврокомісії розкритикувала угорського прем'єра

5 липня 2024 16:18
- Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор
Як відреагували у ЄС на візит Орбана до Москви, для чого Орбан прилетів до Путіна
Урсула фон дер Ляєн вже відреагувала на вояж Віктора Орбана до РФ. Фото: Tobias Hase/Global Look Press
- Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор

На думку голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, жодне умиротворення Володимира Путіна і жодні поступки не спрацюють. Саме так фон дер Ляєн висловилась щодо візиту угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви та його зустріч з президентом РФ

Про це вона написала у п'ятницю, 5 липня, у соцмережі Х

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Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн наголошує, що тільки єдність та рішучість країн-партнерів будуть в змозі прокласти шлях до всебічного та справедливого миру в Україні.  

Критика фон дер Ляєн візиту угорського прем'єра до Москви

"Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", — зауважила голова Єврокомісії. 

Як відомо, 2 липня угорський прем'єр несподівано відвідав Україну та зустрівся з Володимиром Зеленським. Хоча офіційною причиною візиту називалось розв'язування проблем угорської громади в Україні, але не обійшлось без обговорення російської агресії.

Під час зустрічі Віктор Орбан натякав, що припинення вогню може прискорити переговорний процес з РФ. 

Через декілька днів після зустрічі із Зеленським Орбан вирушив до Москви, що цікаво, з неоголошеним візитом. Там він зустрінеться з Путіним, "щоб вислухати обидві сторони конфлікту", — повідомляє Finansial Times із посиланням на власні джерела у Будапешті. 

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звинуватив Орбана в тому, що завдяки його політиці Угорщина грає на боці Росії. Так чеський прем'єр відреагував на візит угорського колеги до Москви.

володимир путін Угорщина Урсула фон дер Ляєн Віктор Орбан ЄС

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