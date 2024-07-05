Як відреагували у ЄС на візит Орбана до Москви, для чого Орбан прилетів до Путіна

Урсула фон дер Ляєн вже відреагувала на вояж Віктора Орбана до РФ. Фото: Tobias Hase/Global Look Press

На думку голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, жодне умиротворення Володимира Путіна і жодні поступки не спрацюють. Саме так фон дер Ляєн висловилась щодо візиту угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви та його зустріч з президентом РФ.

Про це вона написала у п'ятницю, 5 липня, у соцмережі Х.

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Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн наголошує, що тільки єдність та рішучість країн-партнерів будуть в змозі прокласти шлях до всебічного та справедливого миру в Україні.

"Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", — зауважила голова Єврокомісії.

Як відомо, 2 липня угорський прем'єр несподівано відвідав Україну та зустрівся з Володимиром Зеленським. Хоча офіційною причиною візиту називалось розв'язування проблем угорської громади в Україні, але не обійшлось без обговорення російської агресії.

Під час зустрічі Віктор Орбан натякав, що припинення вогню може прискорити переговорний процес з РФ.

Через декілька днів після зустрічі із Зеленським Орбан вирушив до Москви, що цікаво, з неоголошеним візитом. Там він зустрінеться з Путіним, "щоб вислухати обидві сторони конфлікту", — повідомляє Finansial Times із посиланням на власні джерела у Будапешті.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звинуватив Орбана в тому, що завдяки його політиці Угорщина грає на боці Росії. Так чеський прем'єр відреагував на візит угорського колеги до Москви.