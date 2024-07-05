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Визит Орбана в Москву — глава Еврокомиссии раскритиковала венгерского премьера

5 июля 2024 16:18
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор
Как отреагировали в ЕС на визит Орбана в Москву, для чего Орбан прилетел в Путин
Урсула фон дер Ляйен уже отреагировала на вояж Виктора Орбана в РФ. Фото: Tobias Hase/Global Look Press
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор

По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ни одно умиротворение Владимира Путина и никакие уступки не сработают. Именно так фон дер Ляйен высказалась по поводу визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и его встречу с президентом РФ.

Об этом она написала в пятницу, 5 июля, в соцсети Х.

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В свою очередь Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что только единство и решительность стран-партнеров будут в состоянии проложить путь к всестороннему и справедливому миру в Украине.

Критика фон дер Ляен визита венгерского премьера в Москву

"Только единство и решительность проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру в Украине", — отметила глава Еврокомиссии.

Как известно, 2 июля венгерский премьер неожиданно посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Хотя официальной причиной визита называлось решение проблем венгерского общества в Украине, но не обошлось без обсуждения российской агрессии.

В ходе встречи Виктор Орбан намекал, что прекращение огня может ускорить переговорный процесс с РФ.

Через несколько дней после встречи с Зеленским Орбан отправился в Москву, что интересно, с необъявленным визитом. Там он встретится с Путиным, "чтобы выслушать обе стороны конфликта", сообщает Finansial Times со ссылкой на собственные источники в Будапеште.

Ранее стало известно, что премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил Орбана в том, что благодаря его политике Венгрия играет на стороне России. Так чешский премьер отреагировал на визит венгерского коллеги в Москву.

 

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