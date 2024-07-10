Переговори України та РФ — Путін та Сі Цзіньпін припустили, коли вони відбудуться

Орбан повідомив, коли Путін та Сі Цзиньпін хочуть мирні переговори між РФ та Україною
Російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзиньпін чекають переговорів Росії і України цього року. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу.
Про це повідомила іспанська газета El Pais із посиланням на конфіденційні звіти, надіслані 5 липня Орбаном лідерам держав ЄС та голові Євроради Шарлю Мішелю.
Переговори між Україною та Росією
У листі прем'єр Угорщини підбиває підсумки переговорів і стверджує, що Європа повинна запустити мирну ініціативу, не чекаючи на США. Він наголосив, що наступні два місяці на лінії фронту в Україні "будуть більш драматичними, ніж будь-коли".
"Виходячи з моїх розмов, я вважаю, що зараз є більше шансів, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню і дорожньої карти для мирних переговорів будуть позитивно сприйняті", — стверджує він.
За його словами, політичне лідерство, що надається Сполученими Штатами, обмежене через триваючу виборчу кампанію.
"Тому ми не можемо очікувати, що в найближчі місяці вони висунуть якусь подібну пропозицію. Ми повинні вважати, що припинення вогню відповідає духу європейської стратегічної автономії", — зазначив Орбан.
Він наголосив, що Сі Цзиньпін передав йому, що бачить себе "чесним брокером".
"Президент Сі бачить політику Китаю як політику миру, в той час як політика США і Європи — це політика війни, в якій Європа автоматично слідує американській лінії", — зазначив Орбан.
Він заявляє, що Путін вважає за актуальну мирну формулу, запропоновану навесні 2022 року, коли Київ і Москва проводили прямі переговори. Згідно з цим планом, Крим мав залишитися під російською окупацією, Україна відмовлялась від членства в НАТО та встановлювався ліміт на ЗСУ.
Орбан стверджує, що Путін і Сі Цзиньпін припускають, що нові мирні переговори між Росією і Україною відбудуться до кінця року.
Нагадаємо, Орбан після доби мовчання про удар російських окупантів по Києві 8 липня зробив цинічну заяву. Він закликав західних лідерів припинити надавати військову допомогу Україні та створити умови для її мирних переговорів з представниками Кремля.
Також нещодавно з'явилася інформація про те, що розглядаються варіанти переговорів України з Росією за аналогією "зернової угоди". Водночас в Офісі Президента заявили, що Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн.
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