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Орбан повідомив, коли Путін та Сі Цзиньпін хочуть мирні переговори між РФ та Україною

10 липня 2024 21:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Переговори України та РФ — Путін та Сі Цзіньпін припустили, коли вони відбудуться
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзиньпін чекають переговорів Росії і України цього року. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу.

Про це повідомила іспанська газета El Pais із посиланням на конфіденційні звіти, надіслані 5 липня Орбаном лідерам держав ЄС та голові Євроради Шарлю Мішелю.

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У листі прем'єр Угорщини підбиває підсумки переговорів і стверджує, що Європа повинна запустити мирну ініціативу, не чекаючи на США. Він наголосив, що наступні два місяці на лінії фронту в Україні "будуть більш драматичними, ніж будь-коли".

"Виходячи з моїх розмов, я вважаю, що зараз є більше шансів, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню і дорожньої карти для мирних переговорів будуть позитивно сприйняті", — стверджує він.

За його словами, політичне лідерство, що надається Сполученими Штатами, обмежене через триваючу виборчу кампанію.

"Тому ми не можемо очікувати, що в найближчі місяці вони висунуть якусь подібну пропозицію. Ми повинні вважати, що припинення вогню відповідає духу європейської стратегічної автономії", — зазначив Орбан.

Він наголосив, що Сі Цзиньпін передав йому, що бачить себе "чесним брокером".

"Президент Сі бачить політику Китаю як політику миру, в той час як політика США і Європи — це політика війни, в якій Європа автоматично слідує американській лінії", — зазначив Орбан.

Він заявляє, що Путін вважає за актуальну мирну формулу, запропоновану навесні 2022 року, коли Київ і Москва проводили прямі переговори. Згідно з цим планом, Крим мав залишитися під російською окупацією, Україна відмовлялась від членства в НАТО та встановлювався ліміт на ЗСУ.

Орбан стверджує, що Путін і Сі Цзиньпін припускають, що нові мирні переговори між Росією і Україною відбудуться до кінця року.

Нагадаємо, Орбан після доби мовчання про удар російських окупантів по Києві 8 липня зробив цинічну заяву. Він закликав західних лідерів припинити надавати військову допомогу Україні та створити умови для її мирних переговорів з представниками Кремля.

Також нещодавно з'явилася інформація про те, що розглядаються варіанти переговорів України з Росією за аналогією "зернової угоди". Водночас в Офісі Президента заявили, що Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн.

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