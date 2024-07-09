Віктор Орбан закликає припинити військову допомогу Україні після обстрілу Києва

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після доби мовчання про удар російських окупантів по Києві 8 липня зробив цинічну заяву. Він закликав західних лідерів припинити надавати військову допомогу Україні та створити умови для її мирних переговорів з представниками Кремля.

Про це Віктор Орбан написав у соцмережі X у вівторок, 9 липня.

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За словами Орбана, жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень. Він закликав лідерів інших країн припинити поставку зброї Києву та створити умови для мирних переговорів з Москвою.

"Саме тому дев’ять днів тому ми розпочали миротворчу місію. Зростання інтенсивності війни — це заклик до світових держав відмовитися від своєї військової політики й натомість створити мирну політику, що приведе Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів. Це єдиний спосіб запобігти подальшому кровопролиттю", — додав Орбан.

Допис Орбана. Фото: скриншот

Нагадаємо, уряд Угорщини представив свій "антивоєнний план". Він включає заходи щодо виявлення і блокування іноземного фінансування ЗМІ, які підтримують Україну.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що в переговорах між Україною та Росією посередниками можуть виступати лише сильні міжнародні союзи. Це стало його відповіддю на питання, чи може Віктор Орбан виконувати роль посередника у таких переговорах.