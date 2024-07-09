Виктор Орбан призывает прекратить военную помощь Украине после обстрела Киева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после суток молчания об ударе российских оккупантов по Киеву 8 июля сделал циничное заявление. Он призвал западных лидеров прекратить оказывать военную помощь Украине и создать условия для мирных переговоров с представителями Кремля.

Об этом Виктор Орбан написал в соцсети X во вторник, 9 июля.

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По словам Орбана, жестокость российско-украинской войны вышла на новый уровень. Он призвал лидеров других стран прекратить поставку оружия Киеву и создать условия для мирных переговоров с Москвой.

"Именно поэтому девять дней назад мы начали миротворческую миссию. Рост интенсивности войны — это призыв к мировым державам отказаться от своей военной политики и вместо этого создать мирную политику, которая приведет Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам. Это единственный способ предотвратить дальнейшее кровопролитие", — добавил Орбан.

Пост Орбана. Фото: скриншот

Напомним, правительство Венгрии представило свой "антивоенный план". Он включает меры по выявлению и блокированию иностранного финансирования СМИ, поддерживаемых Украиной.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах между Украиной и Россией посредниками могут выступать только сильные международные союзы. Это стало его ответом на вопрос, может ли Виктор Орбан выполнять роль посредника в переговорах.