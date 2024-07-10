Переговоры Украины и РФ — Путин и Си Цзиньпин предположили, когда они состоятся

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин ждут переговоров России и Украины в этом году. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу запустить мирную инициативу.

Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на конфиденциальные отчеты, отправленные 5 июля Орбаном лидерам государств ЕС и главе Евросовета Шарлю Мишелю.

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В письме премьер Венгрии подводит итоги переговоров и утверждает, что Европа должна запустить мирную инициативу, не дожидаясь США. Он подчеркнул, что следующие два месяца на линии фронта в Украине "будут более драматичными, чем когда-либо".

"Исходя из моих разговоров, я считаю, что сейчас есть больше шансов, что все возможные предложения по прекращению огня и дорожной карте для мирных переговоров будут положительно восприняты", — утверждает он.

По его словам, предоставляемое Соединенными Штатами политическое лидерство ограничено из-за продолжающейся избирательной кампании.

"Поэтому мы не можем ожидать, что в ближайшие месяцы они выдвинут какое-то подобное предложение. Мы должны считать, что прекращение огня соответствует духу европейской стратегической автономии", — отметил Орбан.

Он подчеркнул, что Си Цзиньпин передал ему, что видит себя "честным брокером".

"Президент Си видит политику Китая как политику мира, в то время, как политика США и Европы — это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии", — отметил Орбан.

Он заявляет, что Путин считает актуальной мирную формулу, предложенную весной 2022 года, когда Киев и Москва проводили прямые переговоры. Согласно этому плану, Крым должен был остаться под российской оккупацией, Украина отказывалась от членства в НАТО и устанавливался лимит на ВСУ.

Орбан утверждает, что Путин и Си Цзиньпин предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года

Напомним, Орбан после суток молчания об ударе российских оккупантов по Киеву 8 июля сделал циничное заявление. Он призвал западных лидеров прекратить оказывать военную помощь Украине и создать условия для мирных переговоров с представителями Кремля.

Также недавно появилась информация о том, что рассматриваются варианты переговоров Украины с Россией по аналогии с "зерновым соглашением". В то же время в Офисе Президента заявили, что Украина готова передавать свои предложения России с помощью третьих стран.