Візит Віктора Орбана до Володимира Путіна — країни заявили про бойкот у Раді ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Міністерка з питань Європи уряду Швеції Джессіка Росвалл заявила, що її країна разом із низкою інших не буде відправляти своїх міністрів на засідання, які організовує Угорщина на час свого головування в Раді Європейського Союзу. Таким чином держави протестують проти перемовин угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 11 липня.

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"Дії Угорщини під час головування (в Раді ЄС. — Ред.) є шкідливими і повинні мати наслідки. Тому Швеція не братиме участі на політичному рівні в неформальних урядових зустрічах у липні", — зазначила Росвалл.

За її словами, крім Швеції, до протесту долучились такі країни:

Естонія,

Латвія,

Литва,

Польща,

Фінляндія.

На міністерських зустрічах вищезазначених держав будуть представляти державні службовці, а не міністри. Росвалл також додала, що до цієї ініціативи можуть долучитися й інші країни.

Як відомо, з 1 липня Угорщина перебрала головування в ЄС від Бельгії та очолила Раду ЄС на наступні пів року.

Візит Орбана до Путіна

Нагадаємо, що європейські країни висловили обурення тим, що Орбан після візиту в Україну, куди він приїжджав 2 липня вперше за 12 років, поїхав до Путіна. В українському МЗС запевнили, що рішення здійснити цю поїздку угорська сторона не погоджувала з нашою державою.

Також візит Орбана до Москви прокоментував і Президент України Володимир Зеленський. За його словами, він не знав про цю поїздку.

Натомість після розмови з Путіним Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу. Він повідомив, що Росія та Китай сподіваються провести перемовини з Україною цьогоріч, однак не на надто приємних умовах для останньої.

Водночас щодо візиту Орбана до Москви та його зустріч з президентом РФ висловилася й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На її думку, жодне умиротворення Путіна і жодні поступки не спрацюють.