Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Країни бойкотуватимуть засідання Угорщини на час її головування в Раді ЄС arrow

Країни бойкотуватимуть засідання Угорщини на час її головування в Раді ЄС

12 липня 2024 00:07
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Візит Віктора Орбана до Володимира Путіна — країни заявили про бойкот у Раді ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Міністерка з питань Європи уряду Швеції Джессіка Росвалл заявила, що її країна разом із низкою інших не буде відправляти своїх міністрів на засідання, які організовує Угорщина на час свого головування в Раді Європейського Союзу. Таким чином держави протестують проти перемовин угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним.  

Про це повідомляє Reuters у четвер, 11 липня.

Читайте також:

Хто підтримує бойкот проти засідань Угорщини

"Дії Угорщини під час головування (в Раді ЄС. — Ред.) є шкідливими і повинні мати наслідки. Тому Швеція не братиме участі на політичному рівні в неформальних урядових зустрічах у липні", — зазначила Росвалл.

За її словами, крім Швеції, до протесту долучились такі країни:

  • Естонія,
  • Латвія,
  • Литва,
  • Польща,
  • Фінляндія.

На міністерських зустрічах вищезазначених держав будуть представляти державні службовці, а не міністри. Росвалл також додала, що до цієї ініціативи можуть долучитися й інші країни.

Як відомо, з 1 липня Угорщина перебрала головування в ЄС від Бельгії та очолила Раду ЄС на наступні пів року.

Візит Орбана до Путіна

Нагадаємо, що європейські країни висловили обурення тим, що Орбан після візиту в Україну, куди він приїжджав 2 липня вперше за 12 років, поїхав до Путіна. В українському МЗС запевнили, що рішення здійснити цю поїздку угорська сторона не погоджувала з нашою державою

Також візит Орбана до Москви прокоментував і Президент України Володимир Зеленський. За його словами, він не знав про цю поїздку.

Натомість після розмови з Путіним Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу. Він повідомив, що Росія та Китай сподіваються провести перемовини з Україною цьогоріч, однак не на надто приємних умовах для останньої.

Водночас щодо візиту Орбана до Москви та його зустріч з президентом РФ висловилася й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На її думку, жодне умиротворення Путіна і жодні поступки не спрацюють.

Європейський союз володимир путін переговори протести Угорщина Україна Віктор Орбан війна в Україні війна Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня