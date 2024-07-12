Визит Виктора Орбана к Владимиру Путину — страны заявили о бойкоте в Совете ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Министр по вопросам Европы правительства Швеции Джессика Росвалл заявила, что ее страна вместе с рядом других не будет отправлять своих министров на заседания, организуемые Венгрией на время своего председательства в Совете Европейского Союза. Таким образом, государства протестуют против переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 11 июля.

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"Действия Венгрии во время председательства (в Совете ЕС. — Ред.) вредны и должны иметь последствия. Поэтому Швеция не будет участвовать на политическом уровне в неформальных правительственных встречах в июле", — отметила Росвалл.

По ее словам, кроме Швеции, к протесту присоединились следующие страны:

Эстония,

Латвия,

Литва,

Польша,

Финляндия.

На министерских встречах вышеупомянутых стран будут представлять государственные служащие, а не министры. Росвалл также добавила, что к этой инициативе могут приобщиться и другие страны.

Как известно, с 1 июля Венгрия взяла председательство в ЕС от Бельгии и возглавила Совет ЕС на следующие полгода.

Визит Орбана к Путину

Напомним, что европейские страны выразили возмущение тем, что Орбан после визита в Украину, куда он приезжал 2 июля впервые за 12 лет, уехал к Путину. В украинском МИД заверили, что решение совершить эту поездку венгерская сторона не согласовывала с нашим государством.

Также визит Орбана в Москву прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он не знал об этой поездке.

После разговора с Путиным Орбан призвал Европу запустить мирную инициативу. Он сообщил, что Россия и Китай надеются провести переговоры с Украиной в этом году, однако на не слишком приятных условиях для последней.

В то же время по поводу визита Орбана в Москву и его встречу с президентом РФ высказалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. По ее мнению, никакое умиротворение Путина и никакие уступки не сработают.