Зеленський прокоментував візити Орбана в Росію та Китай

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Президент України Володимир Зеленський прокоментував візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Москву та Китай після зустрічі з ним у Києві. За його словами, він про них не знав.

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у четвер, 11 липня.

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Візити Орбана після Києва

Український лідер наголосив, що не всі лідери країн можуть вести перемовини. За його словами, для цього потрібно мати повноваження та силу.

"Я не знав, що премʼєр Угорщини після Києва поїде до Путіна, а далі до Китаю. А ви тепер кажете, що він збирається до Трампа. Куди він завтра поїде, мені невідомо", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 5 липня Віктор Орбан прибув з візитом до Москви. Там він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

А 2 липня Орбан з неочікуваним візитом прибув до Києва. Це була його перша поїздка до України за останні 12 років. На своїй офіційній сторінці у Facebook політик зазначив, що до Києва його привела мета угорського головування, тобто сприяння вирішенню викликів, які стоять перед Європейським Союзом.

Під час свого візиту він заявив, що припинення вогню прискорить темп переговорів з Росією. Україна відхилила пропозицію Орбана. В ОП підкреслили, що це не перший випадок, коли інша країна намагається змусити Україну прийняти такий формат мирного процесу.