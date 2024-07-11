Зеленский прокомментировал визиты Орбана в Россию и Китай

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Китай после встречи с ним в Киеве. По его словам, он о них не знал.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг, 11 июля.

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Визиты Орбана после Киева

Украинский лидер подчеркнул, что не все лидеры стран могут вести переговоры. По его словам, для этого нужно иметь полномочия и силу.

"Я не знал, что премьер Венгрии после Киева поедет к Путину, а дальше в Китай. А вы теперь говорите, что он собирается к Трампу. Куда он завтра поедет, мне неизвестно", — добавил Зеленский.

Напомним, 5 июля Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

А 2 июля Орбан с неожиданным визитом прибыл в Киев. Это была его первая поездка в Украину за последние 12 лет. На своей официальной странице в Facebook политик отметил, что в Киев его привела цель венгерского председательства, то есть содействие решению вызовов, стоящих перед Европейским Союзом.

В ходе своего визита он заявил, что прекращение огня ускорит темп переговоров с Россией. Украина отклонила предложение Орбана. В ОП подчеркнули, что это не первый случай, когда другая страна пытается вынудить Украину принять такой формат мирного процесса.