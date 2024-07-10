Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Угорщині заявили, що повернення Трампа може бути шляхом перемир'я в Україні arrow

В Угорщині заявили, що повернення Трампа може бути шляхом перемир'я в Україні

10 липня 2024 22:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Угорщина бачить в Дональді Трампі можливість для миру в Україні
Міністр закордонних справ Петер Сійярто. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уряд Угорщини розглядає можливе повернення колишнього президента США Дональда Трампа як потенційну можливість для забезпечення миру в Україні. Країна хоче зупинити війну за допомогою "мирних переговорів".

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає Reuters у середу, 10 липня.

Читайте також:

Повернення Трампа до влади в США

Сійярто заявив, що Угорщина має на меті завершити війну за допомогою "мирних переговорів" між Росією та Україною.

"Я думаю, що має відбутися дуже сильний зовнішній вплив, щоб змусити їх хоча б вести переговори. У кого є шанс на це в майбутній період? Це тільки президент Трамп, якщо його оберуть", — наголосив він.

Очільник МЗС Угорщини зазначив, що нещодавні зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним і Президентом України Володимиром Зеленським продемонстрували величезну дистанцію, що розділяє дві сторони.

Позиція Угорщини щодо війни між Росією та Україною значно відрізняється від підходу інших лідерів НАТО, включаючи США, які стверджують, що Київ має визначити час для проведення переговорів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзиньпін чекають переговорів Росії і України цього року. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу.

Також 8 липня уряд Угорщини представив свій "антивоєнний план". Він включає заходи щодо виявлення і блокування іноземного фінансування ЗМІ, які підтримують Україну.

США переговори Дональд Трамп Угорщина Україна Петер Сіярто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога