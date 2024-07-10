Угорщина бачить в Дональді Трампі можливість для миру в Україні

Міністр закордонних справ Петер Сійярто. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Уряд Угорщини розглядає можливе повернення колишнього президента США Дональда Трампа як потенційну можливість для забезпечення миру в Україні. Країна хоче зупинити війну за допомогою "мирних переговорів".

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає Reuters у середу, 10 липня.

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Сійярто заявив, що Угорщина має на меті завершити війну за допомогою "мирних переговорів" між Росією та Україною.

"Я думаю, що має відбутися дуже сильний зовнішній вплив, щоб змусити їх хоча б вести переговори. У кого є шанс на це в майбутній період? Це тільки президент Трамп, якщо його оберуть", — наголосив він.

Очільник МЗС Угорщини зазначив, що нещодавні зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним і Президентом України Володимиром Зеленським продемонстрували величезну дистанцію, що розділяє дві сторони.

Позиція Угорщини щодо війни між Росією та Україною значно відрізняється від підходу інших лідерів НАТО, включаючи США, які стверджують, що Київ має визначити час для проведення переговорів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзиньпін чекають переговорів Росії і України цього року. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу.

Також 8 липня уряд Угорщини представив свій "антивоєнний план". Він включає заходи щодо виявлення і блокування іноземного фінансування ЗМІ, які підтримують Україну.