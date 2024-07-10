Министр иностранных дел Петер Сийярто. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Правительство Венгрии рассматривает возможный возврат бывшего президента США Дональда Трампа как потенциальную возможность для обеспечения мира в Украине. Страна хочет остановить войну с помощью "мирных переговоров".

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает Reuters в среду, 10 июля.

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Сийярто заявил, что Венгрия стремится завершить войну с помощью "мирных переговоров" между Россией и Украиной.

"Я думаю, что должно произойти очень сильное внешнее воздействие, чтобы заставить их хотя бы вести переговоры. У кого есть шанс на это в будущий период? Это только президент Трамп, если его изберут", — подчеркнул он.

Глава МИД Венгрии отметил, что недавние встречи премьер-министра Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировали огромную дистанцию, разделяющую две стороны.

Позиция Венгрии относительно войны между Россией и Украиной значительно отличается от подхода других лидеров НАТО, включая США, которые утверждают, что Киев должен определить время для проведения переговоров.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин ждут переговоров России и Украины в текущем году. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу запустить мирную инициативу.

Также 8 июля правительство Венгрии представило свой "антивоенный план". Он включает меры по выявлению и блокированию иностранного финансирования СМИ, которые поддерживают Украину.