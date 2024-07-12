Орбан встретился с Трампом - говорили об Украине

Виктор Орбан и Дональд Трамп. Фото: Виктор Орбан в X

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Соединенных Штатах Америки с экс-президентом Дональдом Трампом. Орбан поговорил с ним о мире в Украине и заверил, что тот намерен решить "эту проблему".

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Об этом пишет Виктор Орбан в соцсети Х (Twitter) в пятницу, 12 июля.

"Хорошая новость" от Трампа

Орбан встретился с Трампом в его имении во Флориде. Они обсуждали "пути достижения мира" в Украине.

Венгерский премьер после встречи с кандидатом в президенты США рассказал "хорошую новость". Мол, Трамп собирается решить проблему достижения мира.

"Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему!", — написал глава венгерского правительства.

К слову, Орбан отказался от саммита НАТО ради встречи с Дональдом Трампом.

Напомним, правительство Венгрии рассматривает возможный возврат бывшего президента США Дональда Трампа как потенциальную возможность для обеспечения мира в Украине. Страна хочет остановить войну посредством "мирных переговоров".

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин ждут переговоров России и Украины в этом году. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу запустить мирную инициативу.

Также 8 июля правительство Венгрии представило свой "антивоенный план". Он включает меры по выявлению и блокированию иностранного финансирования СМИ, поддерживаемых Украиной.