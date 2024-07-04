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Байден потрібен Трампу як слабкий конкурент, — Washington Post

4 липня 2024 05:28
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Трампу вигідна передвиборча гонка з Байденом
Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: Rebecca Cook/Reuters
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Кандидат у президенти США Дональд Трамп та його виборчий штаб сподіваються, що чинний президент Джо Байден не покине передвиборчу гонку. Адже Трампу буде легше перемогти Байдена, ніж когось іншого із демократів. 

Про це у середу, 3 липня, повідомило американське видання Washington Post, посилаючись на свої достовірні джерела. 

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На фоні падіння рейтину Джо Байдена у штабі Трампа готуються до різних сценаріїв передвиборчих перегонів. Але республіканці явно не хочуть, щоб демократи запропонували когось іншого на пост глави держави. Наприклад, віцепрезидента Камалу Гарріс, яка зможе конкурувати з Трампом.  

За даними джерел Washington Post, республіканці переконані, що перемозі Трампа не завадить навіть вирок у кримінальній справі. 

Раніше президент США Джо Байден заявив, що не зніме свою кандидатуру на посаду глави держави. Також він запевнив провідних демократів на Капітолійському пагорбі, що готовий до переобрання.

Нагадаємо, понад половина виборців-респондентів у Сполучених Штатах Америки вважають, що президента Джо Байдена потрібно замінити на іншого кандидата від Демократичної партії. 

США вибори Дональд Трамп Хантер Байден президент

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