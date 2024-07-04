Трампу выгодна предвыборная гонка с Байденом

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Rebecca Cook/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его избирательный штаб надеются, что действующий президент Джо Байден не покинет предвыборную гонку. Ведь Трампу будет легче победить Байдена, чем кого-либо другого из демократов.

Об этом в среду, 3 июля, сообщило американское издание Washington Post, ссылаясь на свои достоверные источники.

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На фоне падения рейтина Джо Байдена в штабе Трампа готовятся к разным сценариям предвыборной гонки. Но республиканцы явно не хотят, чтобы демократы предложили кого-нибудь другого на пост главы государства. Например, вице-президента Камалу Гаррис, которая сможет конкурировать с Трампом.

По данным источников Washington Post, республиканцы убеждены, что победе Трампа не помешает даже приговор по уголовному делу.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не снимет свою кандидатуру на должность главы государства. Также он заверил ведущих демократов на Капитолийском холме, что готов к переизбранию.

Напомним, более половины избирателей-респондентов в Соединенных Штатах Америки считают, что президента Джо Байдена нужно заменить другим кандидатом от Демократической партии.