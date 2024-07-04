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Байден прокоментував ймовірність зняття своєї кандидатури з виборів президента

4 липня 2024 02:59
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Інна Буряк
редактор
Президентські вибори в США — чи зніме Джо Байден кандидатуру
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не зніме свою кандидатуру на посаду глави держави. Також він запевнив провідних демократів на Капітолійському пагорбі, що готовий до переобрання.

Про це повідомляє агентство Reuters у четвер, 4 липня. 

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Чи зніметься Байден із президентських виборів

Так, у розмові зі співробітниками своєї виборчої кампанії Байден запевнив, що не має наміру йти. 

"Я балотуюся", — заявив американський президент.

Також він додав, що продовжує бути очільником Демократичної партії і його ніхто не витісняє.

Байден невдовзі зустрінеться з губернаторами-демократами, щоб переконати їх у готовності бути лідером партії.

У відповідь на запитання, чи розглядає президент ймовірність зняття своєї кандидатури, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр запевнила в протилежному.

Що кажуть про відставку Байдена демократи

Своєю чергою, як передає  Bloomberg, провідний фінансовий донор Демократичної партії США Чарльз Маєрс заявив, що в Байдена є до п'яти днів, щоб остаточно вирішити щодо своєї подальшої участі у президентських виборах.

"Перегони докорінно змінилися ввечері четверга. Я думаю, що в найближчі чотири-п'ять днів ми дізнаємося, чи бере участь президент у цих перегонах. Я не думаю, що у нього є три тижні, аби ухвалити рішення", — зазначив Маєрс.

Він додав, що очікує, що провідні політики-демократи закликатимуть Байдена дозволити іншим кандидатам від партії балотуватися на посаду президента. 

Дебати Байдена і Трампа

Нагадаємо, що дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом зіграли не на руку останньому. Водночас сам Байден визнав, що його виступ під час дебатів був досить слабким. Однак американський лідер переконаний, що точно знає, як виконувати свою роботу на цьому високому посту. 

Також після провальних дебатів деякі соратники Байдена розчарувалися в ньому. Натомість через невдалий виступ американського лідера акції Trump Media & Technology Group на торгах 28 червня зросли майже на 13%. 

Додамо, понад половина виборців-респондентів у США вважають, що Байдена потрібно замінити як кандидата від Демократичної партії. Своєю чергою нинішній глава США запевнив, що вийде з президентських перегонів, якщо відповідне рішення ухвалять його найближчі родичі та друзі.

Джо Байден США вибори Дональд Трамп президент Демократична партія

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