Дебати між Байденом і Трампом — реакції політиків та ЗМІ

Кандидат в президенти США Дональд Трамп та чинний президент Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

У Сполучених Штатах Америки відбулися дебати між лідером Джо Байденом та кандидатом у президента Дональдом Трампом. Нинішнім главою Штатів розчаровані навіть його соратники.

Про це стало відомо з реакції низки ЗМІ та політиків у п'ятницю, 28 червня.

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Розчарування соратників Байдена

The Washington Post пише, що виступ Трампа був "сповнений його звичайних перебільшень і брехні, особливо щодо злочинності та імміграції". Однак багато виборців запам'ятають вражаючий контраст між енергією і життєвою силою Трампа і боротьбою Байдена за те, щоб викласти свої ідеї лаконічно і зрозуміло.

Агентство Reuters зазначає, що Байден, чий голос звучав хрипко, кілька разів запинався протягом першої пів години дебатів, але він знайшов опору в середині, коли розкритикував Трампа за судове переслідування у справі про приховування виплат Стормі Деніелс за мовчання.

Два чиновники Білого дому повідомили, що в Байдена застуда, однак його вечірні злети й падіння можуть посилити побоювання виборців, що 81-річний політик занадто старий, щоб очолити ще один чотирирічний термін.

CNN пише, що два представники Демократичної партії, один із яких обіймає високу посаду, висловили занепокоєння з приводу виступу Байдена на дебатах. Після моменту, коли він нібито загубив хід думок щодо програми медичного страхування у США, один чиновник сказав про дії президента:

"Нічого хорошого".

NBC News зазначає, що колишній директор зі зв'язків із громадськістю Білого дому Кейт Бедінгфілд сказала, що дебати "дуже розчарували" багатьох демократів.

"Немає двох варіантів: для Джо Байдена це були не найкращі дебати", — сказала вона.

Нагадаємо, під час дебатів із президентом США Джо Байденом експрезидент Дональд Трамп заявив, що не вірить у перемогу України у війні з Росією. На його думку, ця війна не мала починатися взагалі.

Відомо, що основними темами розмови майбутніх суперників на виборах були економіка, соціальна політика та ситуація в Україні.