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Дебати Байдена та Трампа — соратники чинного президента США розчарувалися в ньому

28 червня 2024 08:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дебати між Байденом і Трампом — реакції політиків та ЗМІ
Кандидат в президенти США Дональд Трамп та чинний президент Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Сполучених Штатах Америки відбулися дебати між лідером Джо Байденом та кандидатом у президента Дональдом Трампом. Нинішнім главою Штатів розчаровані навіть його соратники.

Про це стало відомо з реакції низки ЗМІ та політиків у п'ятницю, 28 червня.

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Розчарування соратників Байдена 

The Washington Post пише, що виступ Трампа був "сповнений його звичайних перебільшень і брехні, особливо щодо злочинності та імміграції". Однак багато виборців запам'ятають вражаючий контраст між енергією і життєвою силою Трампа і боротьбою Байдена за те, щоб викласти свої ідеї лаконічно і зрозуміло.

Агентство Reuters зазначає, що Байден, чий голос звучав хрипко, кілька разів запинався протягом першої пів години дебатів, але він знайшов опору в середині, коли розкритикував Трампа за судове переслідування у справі про приховування виплат Стормі Деніелс за мовчання.

Два чиновники Білого дому повідомили, що в Байдена застуда, однак його вечірні злети й падіння можуть посилити побоювання виборців, що 81-річний політик занадто старий, щоб очолити ще один чотирирічний термін. 

CNN пише, що два представники Демократичної партії, один із яких обіймає високу посаду, висловили занепокоєння з приводу виступу Байдена на дебатах. Після моменту, коли він нібито загубив хід думок щодо програми медичного страхування у США, один чиновник сказав про дії президента:

"Нічого хорошого".

NBC News зазначає, що колишній директор зі зв'язків із громадськістю Білого дому Кейт Бедінгфілд сказала, що дебати "дуже розчарували" багатьох демократів.  

"Немає двох варіантів: для Джо Байдена це були не найкращі дебати", — сказала вона.

Нагадаємо, під час дебатів із президентом США Джо Байденом експрезидент Дональд Трамп заявив, що не вірить у перемогу України у війні з Росією. На його думку, ця війна не мала починатися взагалі. 

Відомо, що основними темами розмови майбутніх суперників на виборах були економіка, соціальна політика та ситуація в Україні.

Джо Байден
США
дебати
Дональд Трамп
політики

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