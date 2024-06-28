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На дебатах із Байденом Трамп розповів, за якої умови Путін не вторгся б до України

28 червня 2024 05:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
На дебатах із Байденом Трамп зробив кілька гучних заяв про війну в Україні
Дебати Байдена із Трампом. Фото: Новини.LIVE
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У п'ятницю, 28 червня, 04:00 по Києву розпочалися дебати Джо Байдена та Дональда Трампа. Основними темами розмови майбутніх суперників на виборах є економіка, соціальна політика та ситуація в Україні.

Трансляцію дебатів веде "Суспільне".

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Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що США надає багато грошей Україні, назвав Зеленського "найкращим продавцем своєї ідеї" та додав, що Путін не вторгся б до України, якби у США був президент, якого б він поважав.

"Байден заохотив Росію вторгнутися діями в Афганістані. І ХАМАС ніколи б не напав на Ізраїль. За мого президенства Іран був банкротом, тому не було терору. Я би поговорив з Путіним й закінчив би війну. Я навіть закінчу війну перед тим, як вступлю на посаду президента. Але умови Путіна для мене неприйнятні", — підсумував Трамп.

На це Байден відповів, що Трамп нічого не зробив для України, а США не передають  Україні напряму гроші, а допомагають українцям зброєю.

"Україна не отримує гроші, вона отримує зброю", — сказав Джо Байден.

Також Президент США додав, що у разі перемоги над Україною Путін піде далі на країни НАТО.

"Путін не зупиниться після того, як візьме Україну. Що він буде робити з Польщею та іншими країнами НАТО? Він військовий злочинець", — наголосив Байден.

Нагадаємо, теледебати чинного голови Білого дому Джо Байдена та експрезидента Дональда Трампа, які розпочалися в ефірі телеканалу CNN 28 червня о 04:00 (за Києвом), є першими в історії дебатами, що відбудуться ще до офіційного висунення кандидатів.

Також ми повідомляли, що на дебати Байдена з Трампом не допускатимуть глядачів. У студії не буде навіть журналістів.

Джо Байден
США
дебати
Дональд Трамп
Атланта
війна в Україні

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