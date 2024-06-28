На дебати Трампа та Байдена не пускатимуть глядачів, — CBS News

Трамп і Байден. Фото: Reuters

Передвиборні дебати Байдена та Трампа пройдуть без присутності глядачів у студії. За всю історію існування телевізійних передвиборних дебатів таке станеться вперше.

Про це в четвер, 27 червня, повідомило CBS News.

Читайте також:

Хто буде присутній на дебатах

Асоціація репортерів Білого дому б'є на сполох через те, що на дебати не матимуть доступ навіть журналісти — багато чого може лишитися за кадром.

Навіть у розпал пандемії коронавірусу, восени 2022 року, у студії під час проведення дебатів були глядачі. Наразі ж телеканал CNN, який є організатором заходу, вирішив не пускати навіть пул (прим. ред. — групу кореспондентів) Білого дому.

"Ми не знаємо, як складеться в дійсності. Журналіст пула має спостерігати, що кажуть і роблять, коли мікрофони вимкнено, а кандидати не в об'єктиві камери, але говорять, показують жести, рухаються", — йдеться в повідомленні Асоціації репортерів Білого дому.

До студії зможуть увійти лише телеоператори, фотографи та під час перерви один представник преси.

Нагадаємо, теледебати чинного голови Білого дому Джо Байдена та експрезидента Дональда Трампа розпочнуться в ефірі телеканалу CNN вже за пів години, о 04:00 (за Києвом) та триватимуть півтори години. Уперше в історії виборів дебати відбудуться ще до офіційного висунення кандидатів.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Дональда Трампа щодо заморожування війни в Україні на теперішніх лініях фронту. На його думку, таке рішення було б дивним, адже Росія порушила міжнародне право й окупувала територію України.