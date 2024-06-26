Мирний план Трампа — Михайло Подоляк відреагував на стратегію припинення війни

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в України є чітка позиція щодо плану закінчення війни з Росією, який має відповідати міжнародному праву, а мир повинен бути справедливим. За його словами, закінчити війну без покарання Росії за злочини неможливо.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю Reuters, оприлюдненому в вівторок, 25 червня.

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Посадовець зазначив, що заморозити війну на теперішніх лініях фронту було б "дивним", адже Росія порушила міжнародне право і окупувала територію України.

"Україна має абсолютно чітке розуміння, і воно прописане у "Формулі миру", запропонованій президентом Зеленським, там чітко сказано — мир може бути тільки справедливим, і мир може бути лише на засадах міжнародного права", — пояснив Подоляк.

Він підтвердив позицію України й назвав умови припинення вогню російського диктатора Володимира Путіна абсурдними.

"Ми бачимо план Путіна — він абсолютно безглуздий", — наголосив радник глави ОП.

Одіозні заяви Трампа щодо України

Нагадаємо, що радники кандидата в президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа представили йому план, який має припинити війну Росії та України. Стратегія передбачає певні умови для обох сторін.

Також донедавна Трамп заявив, якщо він виграє президентські вибори у США, то зможе зупинити війну в Україні. Щобільше, він зробить це ще до офіційного вступу на пост глави держави.

Додамо, що раніше Трамп розкритикував допомогу Україні й пообіцяв у разі перемоги на президентських виборах одразу "розв'язати" питання.