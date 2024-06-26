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Подоляк прокомментировал "мирный план" Трампа о примирении Украины с Россией

26 июня 2024 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мирный план Трампа — Михаил Подоляк отреагировал на стратегию прекращения войны
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у Украины есть четкая позиция относительно плана окончания войны с Россией, который должен соответствовать международному праву, а мир должен быть справедливым. По его словам, окончить войну без наказания России за преступления невозможно.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью Reuters, обнародованном во вторник, 25 июня. 

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Чиновник отметил, что заморозить войну на нынешних линиях фронта было бы "странным", ведь Россия нарушила международное право и оккупировала территорию Украины.

"У Украины есть абсолютно четкое понимание, и оно прописано в "Формуле мира", предложенной президентом Зеленским, там четко сказано — мир может быть только справедливым, и мир может быть только на основе международного права", — пояснил Подоляк.

Он подтвердил позицию Украины и назвал условия прекращения огня российского диктатора Владимира Путина абсурдными.

"Мы видим план Путина — он совершенно бессмыслен", — подчеркнул советник главы ОП.

Одиозные заявления Трампа по поводу  Украины

Напомним, что советники кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа представили ему план, который должен прекратить войну России и Украины. Стратегия подразумевает определенные условия для обеих сторон.

Также недавно Трамп заявил, если он выиграет президентские выборы в США, то сможет остановить войну в Украине. Более того, он сделает это еще до официального вступления на пост главы государства.

Добавим, что ранее Трамп подверг критике помощь Украине и пообещал в случае победы на президентских выборах сразу "решить" вопрос.

США
Михаил Подоляк
Дональд Трамп
Украина
война в Украине
війна
Россия

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