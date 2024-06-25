У Трампа придумали новий план примирення Росії та України — що пропонують

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Два ключові радники Дональда Трампа представили кандидату у президенти США план, який має припинити війну Росії та Україні. Стратегія передбачає певні умови як для України, так і для Росії.

Про це заявив один з радників Трампа з питань національної безпеки генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог в інтерв'ю Reuters.

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За планом, Україна отримає більше американської зброї, лише якщо вступить у мирні переговори. Водночас Сполучені Штати попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США.

Згідно з планом, який розробили Келлог і Фред Фляйц, які обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки Трампа під час його президентства у 2017-2021 роках, під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на лініях зіткнення.

Як повідомляє видання, Трамп позитивно відреагував на запропоновану стратегію.

"Я не стверджую, що він погодився з нею або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати зворотній зв’язок", — сказав Фляйц.

Кремль і Міністерство закордонних справ України не відповіли на прохання прокоментувати цей план.

Деталі плану примирення України та Росії

Келлог заявив, що в разі перемоги Трампа на виборах буде вкрай важливо швидко посадити Росію і Україну за стіл переговорів.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться", а Путіну: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", — сказав він.

Водночас речник Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними можна вважати тільки заяви, що зробив або безпосередньо Трампом, або уповноважені члени його передвиборчої кампанії.

"Наше занепокоєння викликає те, що ця війна перетворилася на війну на виснаження, яка вб'є ціле покоління молодих людей", — сказав він.

За словами Келлога і Фляйца, тривалий мир в Україні вимагатиме додаткових гарантій безпеки для України. Фляйц додав, що "озброєння України до зубів", ймовірно, буде ключовим елементом цього.

Які підводні камені "мирного плану" Трампа

Кілька аналітиків висловили занепокоєння, що план Келлога і Фляйца може дати Москві перевагу в переговорах.

"Те, що описує Келлог, — це процес, спрямований на те, щоб Україна відмовилася від усієї території, яку зараз окупує Росія", — сказав Деніел Фрід, колишній помічник держсекретаря, який працював над російською політикою.

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