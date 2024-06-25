У Трампа придумали новый план примирения России и Украины — что предлагают

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Два ключевых советника Дональда Трампа представили кандидату в президенты США план, который должен прекратить войну России и Украине. Стратегия подразумевает определенные условия как для Украины, так и для России.

Об этом заявил один из советников Трампа по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в интервью Reuters.

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Согласно этому плану, Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры. В то же время Соединенные Штаты предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны США.

Согласно плану, который разработали Келлог и Фред Фляйц, занимавшие должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах, во время мирных переговоров предполагается прекращение огня на линиях соприкосновения.

Как сообщает издание, Трамп положительно отреагировал на предложенную стратегию.

"Я не утверждаю, что он согласился с ней или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь", — сказал Фляйц.

Кремль и Министерство иностранных дел Украины не ответили на просьбу прокомментировать этот план.

Детали плана примирения Украины и России

Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно быстро посадить Россию и Украину за стол переговоров.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится", а Путину: "Вы должны сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — сказал он.

В то же время пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что официальными можно считать только заявления, сделанные либо непосредственно Трампом, либо уполномоченными членами его предвыборной кампании.

"Наше беспокойство вызывает то, что эта война превратилась в войну на истощение, которая убьет целое поколение молодых людей", — сказал он.

По словам Келлога и Фляйца, длительный мир в Украине потребует дополнительных гарантий безопасности для Украины. Фляйц добавил, что "вооружение Украины до зубов", вероятно, будет ключевым элементом этого.

Какие подводные камни "мирного плана" Трампа

Несколько аналитиков выразили беспокойство, что план Кэллога и Фляйца может дать Москве преимущество в переговорах.

"То, что описывает Кэллог, — это процесс, направленный на то, чтобы Украина отказалась от всей территории, которую сейчас оккупирует Россия", — сказал Дэниел Фрид — бывший помощник госсекретаря, работавший над российской политикой.

Напомним, уже осенью в Соединенных Штатах Америки состоятся президентские выборы: многие эксперты прогнозируют для Украины "американские горки" по результатам голосования, ведь от выбора кандидата может измениться вектор поддержки нашей страны.

Президент США Джо Байден подумал, что будет с Соединенными Штатами, если на выборах победит Дональд Трамп: сценарий отрицательный.

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