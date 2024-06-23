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Буданов розповів про своє ставлення до Трампа

23 червня 2024 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ставлення до Дональда Трампа — відповідь Кирила Буданова
Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про своє ставлення до Дональда Трампа. Він спокійно ставиться до його можливого приходу до влади у Сполучених Штатах Америки.

Про це Кирило Буданов сказав для The Philadelphia Inquirer у неділю, 23 червня.

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Ставлення Буданова до Трампа

"Я спокійно ставлюсь до можливого приходу Трампа до влади. Ваші вибори дуже непередбачувані. Якщо проаналізувати його публічні виступи, то він кілька разів змінював свою позицію", — наголосив Буданов.

За його словами, вибори в США дуже непередбачувані. Він вірить, що Штати та Україна разом досягнуть перемоги у війні з Росією.

"І тут я підкреслюю, разом! Це те, чим я хотів би закінчити", — наголосив Буданов.

Нагадаємо, вже восени у Сполучених Штатах Америки відбудуться президентські вибори. Сьогодні двома головними постатями залишаються чинний президент Джозеф Байден та кандидат від республіканців Дональд Трамп. Багато експертів прогнозують для України "американські гірки" за результатами голосування, адже від вибору кандидата може змінитися вектор щодо підтримки нашої країни. 

Також Трамп на передвиборчому заході розкритикував допомогу Україні. Він пообіцяв у разі перемоги одразу "розв'язати" питання. 

США
вибори
Дональд Трамп
Кирило Буданов
президент
ГУР

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