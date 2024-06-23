Отношение к Дональду Трампу — ответ Кирилла Буданова

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о своем отношении к Дональду Трампу. Он спокойно относится к его возможному приходу к власти в Соединенных Штатах Америки.

Об этом Кирилл Буданов сказал для The Philadelphia Inquirer в воскресенье, 23 июня.

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Отношение Буданова к Трампу

"Я спокойно отношусь к возможному приходу Трампа к власти. Ваши выборы очень непредсказуемы. Если проанализировать его публичные выступления, то он несколько раз менял свою позицию", — подчеркнул Буданов.

По его словам, выборы в США очень непредсказуемы. Он верит, что Штаты и Украина вместе добьются победы в войне с Россией.

"И здесь я подчеркиваю, вместе! Это то, чем я хотел бы закончить", — подчеркнул Буданов.

Напомним, уже осенью в Соединенных Штатах Америки состоятся президентские выборы. Сегодня двумя главными фигурами остаются действующий президент Джозеф Байден и кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Многие эксперты прогнозируют для Украины "американские горки" по результатам голосования, ведь от выбора кандидата может измениться вектор поддержки нашей страны.

Также Трамп на предвыборном мероприятии раскритиковал помощь Украине. Он пообещал в случае победы сразу "решить" вопрос.